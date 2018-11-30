Trabzon’dan devrim

Trabzonspor'da hafta sonu gerçekleşecek olan Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni yönetim kurulu listesini divana sundu. Eski yönetimde yer alan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Faruk Kanca, Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem ve Zeyyat Kafkas yeni yönetim kurulu listesinde yer almadı. Ahmet Fikret Gökhan, Yusuf Hayırlıoğlu, Kibar Güven, Sertaç Güven ve Eda Lermi Zorer ise yeni yönetimde yer alacak isimler.
BU TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK
Ağaoğlu, yönetim kurulu adına Divan Başkanlık Kurulu'nda bir ilke imza atarak taahhütname imzaladı. Eski borçların ödenmesi hususu hariç olmak üzere, şirketin bütçesinin %10'nunu aşan harcamalar yapmayacağını ve aksi halde mal varlığı ile şahsen sorumlu olacağını kabul eden Ağaoğlu, "Bu Türk futbol tarihinde bir ilk" dedi.
AHMET AĞAOĞLU
ASİL ÜYELER
Mehmet Yiğit Alp
Ertuğrul Doğan
Ömer Sağıroğlu
Emin Kahraman
Müminhan Bilgin
Önder Bülbüloğlu
Haluk Şahin
Özer Bayraktar
Yalçın Orhan
A.Fikret Gökhan
S.Ekrem Şirin
Yusuf Hayırlıoğlu
Kibar Güven
Sertaç Güven
YEDEK ÜYELER
Zafer Göktaş
Kemal Ertürk
Dursun Ali Sarıkaya
Tuncay Uzunal
Lokman Sadıklar
Eda Lermi Zorer
İbrahim Şahinkaya
Yunus EMRE SEL
BU TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK
Ağaoğlu, yönetim kurulu adına Divan Başkanlık Kurulu'nda bir ilke imza atarak taahhütname imzaladı. Eski borçların ödenmesi hususu hariç olmak üzere, şirketin bütçesinin %10'nunu aşan harcamalar yapmayacağını ve aksi halde mal varlığı ile şahsen sorumlu olacağını kabul eden Ağaoğlu, "Bu Türk futbol tarihinde bir ilk" dedi.
AHMET AĞAOĞLU
ASİL ÜYELER
Mehmet Yiğit Alp
Ertuğrul Doğan
Ömer Sağıroğlu
Emin Kahraman
Müminhan Bilgin
Önder Bülbüloğlu
Haluk Şahin
Özer Bayraktar
Yalçın Orhan
A.Fikret Gökhan
S.Ekrem Şirin
Yusuf Hayırlıoğlu
Kibar Güven
Sertaç Güven
YEDEK ÜYELER
Zafer Göktaş
Kemal Ertürk
Dursun Ali Sarıkaya
Tuncay Uzunal
Lokman Sadıklar
Eda Lermi Zorer
İbrahim Şahinkaya
Yunus EMRE SEL
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