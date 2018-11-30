Trabzon’dan devrim

hafta sonu gerçekleşecekolan Seçimli OlağanGenel Kurul öncesi mevcut başkan, yeni yönetimkurulu listesini divana sundu.Eski yönetimde yer alan Asbaşkanyeni yönetim kurulu listesindeyer almadı.ise yeniyönetimde yer alacak isimler.yönetim kurulu adına Divan Başkanlık Kurulu'nda bir ilke imza atarak taahhütname imzaladı. Eski borçların ödenmesi hususu hariç olmak üzere,ve aksi halde mal varlığı ile şahsen sorumlu olacağını kabul eden Ağaoğlu,dedi.Mehmet Yiğit AlpErtuğrul DoğanÖmer SağıroğluEmin KahramanMüminhan BilginÖnder BülbüloğluHaluk ŞahinÖzer BayraktarYalçın OrhanA.Fikret GökhanS.Ekrem ŞirinYusuf HayırlıoğluKibar GüvenSertaç GüvenZafer GöktaşKemal ErtürkDursun Ali SarıkayaTuncay UzunalLokman SadıklarEda Lermi Zorerİbrahim Şahinkaya