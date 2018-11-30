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THY ’nin yeni sponsoru Siesta

THY Avrupa Ligi’nin yeni sponsoru Siesta
Mobilya markası Siesta ile da organizasyonu, 2018-2019 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreninde Siesta Yönetim Kurulu başkanı Tuncay Işıldar ve medya sorumlusu Emre Günbay hazır bulundu. Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu, "Türk takımları son sezonlarda 'de yer alıyor. Bu da basketbolun 'deki popülerliğinin bir göstergesi. Siesta ile bazı ortak noktalar yakaladık" dedi.

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