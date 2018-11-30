THY Avrupa Ligi’nin yeni sponsoru Siesta

Mobilya markası Siesta ile basketbolda Avrupa Ligi organizasyonu, 2018-2019 sezonunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreninde Siesta Yönetim Kurulu başkanı Tuncay Işıldar ve medya sorumlusu Emre Günbay hazır bulundu. Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu, "Türk takımları son sezonlarda Dörtlü Final'de yer alıyor. Bu da basketbolun Türkiye'deki popülerliğinin bir göstergesi. Siesta ile bazı ortak noktalar yakaladık" dedi.
- Spor
- 30.11.2018
- Gazete
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