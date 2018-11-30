Kulüpler Birliği’ne protesto

Galatasaray yönetiminin yaşanan son gelişmelerin ardından Kulüpler Birliği toplantısına katılmama kararı aldığı iddia edildi.
ALINAN KARARA TEPKİ...
Son olarak Kulüpler Birliği'ne üye Galatasaray dışındaki 17 kulüp, hakem Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya Galatasaray-Sivas maçındaki tartışmalı penaltı kararı nedeniyle verilen cezanın kaldırılması için imza atmıştı. Bu arada Galatasaray, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Kulüpler Birliği'nin dün yayınladığı açıklamaya tepki olarak bugün Beşiktaş ve Fenerbahçe divan başkanlarıyla yapacağı toplantıyı protesto ederek katılmadı.
DİVAN BAŞKANLARI YEMEKTE BULUŞTU
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile F.Bahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük dün yemekte buluştu. G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise, yemeğe katılmadı.
ALINAN KARARA TEPKİ...
Son olarak Kulüpler Birliği'ne üye Galatasaray dışındaki 17 kulüp, hakem Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya Galatasaray-Sivas maçındaki tartışmalı penaltı kararı nedeniyle verilen cezanın kaldırılması için imza atmıştı. Bu arada Galatasaray, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Kulüpler Birliği'nin dün yayınladığı açıklamaya tepki olarak bugün Beşiktaş ve Fenerbahçe divan başkanlarıyla yapacağı toplantıyı protesto ederek katılmadı.
DİVAN BAŞKANLARI YEMEKTE BULUŞTU
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile F.Bahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük dün yemekte buluştu. G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise, yemeğe katılmadı.
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