Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde 6. kez turladı F.Bahçe 6 kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde adını yine bir üst tura yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile golsüz berabere kalmasına rağmen tur atladı. Kanarya, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Ligi grup aşamasında adını yine bir üst tura yazdırdı. Sarı-Lacivertliler daha önce grup aşamasında sahasında çıktığı son 5 karşılaşmada galip gelmişti. Fenerbahçe dün kazanamayınca 6'da 6 şansını tepmiş oldu. TÜM MANŞETLER