Bir zamanlar ‘Fatih’ti

Ülkemize kazandırdığı sayısız başarıyla 'Avrupa Fatihi' unvanını alan Galatasaray eski günleri mumlar arıyor... Şampiyonlar Ligi'nin en kolay grubunda büyük hayal kırıklığı yaratan, üst üste 4 maçta da gol atamayan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa arenasında çıktığı son 23 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Cimbom bu maçlarda 14 yenilgi ve 7 beraberlik yaşadı.
SERİ 16 MAÇ OLDU!
Deplasmandaki son 16 Avrupa maçını da kazanamayan Galatasaray, toplamda galip bitiremediği son 23 karşılaşmada sadece 16 gol attı. Buna karşın, kalesinde ise tam 44 gol gördü.
ŞİKE ANLAŞMASI YAPTILAR!
Schalke'nin twitter hesabından Lokomotiv'in hesabına "Teşekkürler" mesajı atıldı. Rus kulübü bunun üzerine "11 Aralık'ta ne yapacağınızı biliyorsunuz" yanıtını verdi. Schalke hesabından da 'anlaşma' ve göz kırpma' emojisi atıldı. Bu yazışmalar "Alenen şike anlaşması yapıldı" diye yorumlandı.
SERİ 16 MAÇ OLDU!
Deplasmandaki son 16 Avrupa maçını da kazanamayan Galatasaray, toplamda galip bitiremediği son 23 karşılaşmada sadece 16 gol attı. Buna karşın, kalesinde ise tam 44 gol gördü.
ŞİKE ANLAŞMASI YAPTILAR!
Schalke'nin twitter hesabından Lokomotiv'in hesabına "Teşekkürler" mesajı atıldı. Rus kulübü bunun üzerine "11 Aralık'ta ne yapacağınızı biliyorsunuz" yanıtını verdi. Schalke hesabından da 'anlaşma' ve göz kırpma' emojisi atıldı. Bu yazışmalar "Alenen şike anlaşması yapıldı" diye yorumlandı.
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