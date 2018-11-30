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göz doldurdu

Barış Alıcı göz doldurdu
'nin genç yıldızı , 102 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Genç futbolcu, rakip ceza sahası içinde en çok topla buluşan isim oldu. 6 kez rakip ceza alanına girdi. 10 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Bir şut pası verip yüzde 66 pas isabeti ile oynadı. Genç oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İyi oynadık ama golü bulamadık" dedi.

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