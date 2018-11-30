Fenerbahçe'nin genç yıldızı Barış Alıcı, 102 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Genç futbolcu, rakip ceza sahası içinde en çok topla buluşan isim oldu. 6 kez rakip ceza alanına girdi. 10 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Bir şut pası verip yüzde 66 pas isabeti ile oynadı. Genç oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İyi oynadık ama golü bulamadık" dedi.
- Spor
- 30.11.2018
- Gazete
Barış Alıcı göz doldurdu
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