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  • 29.11.2018 19:14
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 19:15

'ın muhtemel 11'i

, I Grubu beşinci hafta mücadelesinde deplasmanda Norveç ekibi ile karşılaşacak. Grupta 4 maç sonunda 4 puan toplayan Beşiktaş, son sırada yer alıyor. Lider Genk'in 3 puan gerisinde bulunan siyah-beyazlılarda hedef Sarpsborg ve Malmö maçlarını kazanarak bir üst tura yükselmek.

Beşiktaşın muhtemel 11i

, I Grubu beşinci hafta mücadelesinde deplasmanda Norveç ekibi ile karşılaşacak.

Sarpsborg Stadı'ndaki maç TSİ 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlanan siyah-beyazlılar, 4 maçta topladığı 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, 5 puanlı Sarpsborg ikinci basamakta bulunuyor.

Norveç ekibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, Sarpsborg'u yine yenip tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı kaybetmesi halinde siyah-beyazlıların tur şansı kalmayacak.

10 EKSİK

Siyah-beyazlılarda UEFA listesinde isimleri yer almayan Atiba ile formda golcü Güven Yalçın ve kadro dışı bırakılan 'ın yanı sıra tam 7 sakat var. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan , , , Roco, Babel, ve Quaresma, Sarpsborg karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Karius - Fatih Aksoy - Necip - Vida - Caner - Dorukhan - Oğuzhan - Lens - Ljajic - Mustafa - Larin

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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