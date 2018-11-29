Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta mücadelesinde deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak.

Sarpsborg Stadı'ndaki maç TSİ 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlanan siyah-beyazlılar, 4 maçta topladığı 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, 5 puanlı Sarpsborg ikinci basamakta bulunuyor.

Norveç ekibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, Sarpsborg'u yine yenip tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı kaybetmesi halinde siyah-beyazlıların tur şansı kalmayacak.

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Siyah-beyazlılarda UEFA listesinde isimleri yer almayan Atiba ile formda golcü Güven Yalçın ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın yanı sıra tam 7 sakat var. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Roco, Babel, Gökhan Töre ve Quaresma, Sarpsborg karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.



Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Karius - Fatih Aksoy - Necip - Vida - Caner - Dorukhan - Oğuzhan - Lens - Ljajic - Mustafa - Larin