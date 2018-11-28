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  • 28.11.2018 16:01
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 16:13

Son dakika: Kulüpler Birliği ve için harekete geçti

Son dakika haberi... Kulüpler Birliği, 17 kulübün ortak kararıyla, MHK'nin Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından sonra hakemler ve için verdiği kararın geri çekilmesini talep etti

Kulüpler Birliği 2 hakem için harekete geçti!
Kulüpler Birliği, 17 kulübün ortak kararıyla ve için verilen kararın geri çekilmesini talep etti.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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