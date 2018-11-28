Son dakika haberi... Kulüpler Birliği, 17 kulübün ortak kararıyla, MHK'nin Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından sonra hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verdiği kararın geri çekilmesini talep etti Kulüpler Birliği, 17 kulübün ortak kararıyla Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararın geri çekilmesini talep etti. Ayrıntılar gelecek... MHK, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını açıkladı!
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