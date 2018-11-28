Lokomotiv Moskova - Galatasaray | CANLI

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Lokomotiv Moskova ile Rusya'da karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi yolunda iddiasını sürdürmek isteyen sarı kırmızılı ekip sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak zorunda.





İLK 11'LER

LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Rybus, Krychowiak, Denisov, An. Miranchuk, Farfan, Al.Miranchuk, Smolov

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Fernando, Henry Onyekuru, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok



MÜCADELEYİ İSPANYOL HAKEM LAHOZ YÖNETECEK

28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Javier Estrada ile Alejandro Hernandez'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Teodoro Sobrino olacak.



GALATASARAY GRUPTA 4 PUAN TOPLADI

Galatasaray'ın bulunduğu D Grubu'nda Porto 10 puanla lider durumda. Alman temsilci Schalke 8 puanla 2. sırada yer alırken temsilcimiz Galatasaray 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Lokomotiv Moskova ise grupta daha puan ile tanışamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖNÜŞÜ DERBİ!

Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi dönüşü sarı kırmızılı ekip Pazar günü ligde Beşiktaş ile karşılaşacak.



AVRUPA'DA 276. MAÇ

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşması ile Avrupa kupalarında 276. maçına çıkıyor. Sarı kırmızılılar, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 275 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 407 gole engel olamadı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

RUS TAKIMLARIYLA 10. RANDEVU

Galatasaray, Rus ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım, Rusya temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 müsabakadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, rakibi Lokomotiv Moskova ile daha önce yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

TEK ŞART GALİBİYET

Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor. Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek.



FATİH TERİM: "SAKATLARIMIZ HAYLİ FAZLA"

Galatasaray'da sakatlıkları olan 3 futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ameliyat edilen Emre Akbaba, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Konuyla ilgili dün gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Fatih Terim sakat oyuncu sayısının fazlalığına dikkat çekti. Garry Rodrigues, Badou Ndiaye ve Ryan Donk'un Lokomotiv Moskova maçında sahada olacaklarını belirten Terim, "Cezalı oyuncularımızın oynayabileceği maç bu maç sadece. Onun dışında diğer maçlarda sakatlar doğal olarak yok. Üstüne cezalılar oynamayacak. Onun için özellikle cezalı olup da sakat olmayanlar bizim en önemli oyuncularımız. Sadece her zamanki 11'de yer aldıkları için değil; diğer oyuncularımızı da dinlendirdikleri için çok önemli bir görev daha yapıyorlar. Çünkü, bazı oyuncularımız cezalarla Avrupa dışında devreyi bitirdi. Onun için yarın hepsi oynayacak" ifadlerini kullandı.

DEVLER LİGİ'NDE DEPLASMAN GALİBİYETİNE HASRET

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda uzun süredir deplasmanda maç kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde rakip sahalarda oynadığı son 13 müsabakada galibiyet elde edemedi.

"Devler Ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 13 dış saha maçında 2 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 31 gole engel olamadı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 25 maçta kalesini gole kapatamayarak, kötü bir seriye imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde en son 2002-2003 sezonunda grup aşamasında Lokomotiv Moskova'yı Rusya'da 2-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonraki 25 deplasman müsabakasında rakiplerinin skor bulmasını önleyemedi. Galatasaray, bu 25 karşılaşmada 56 gol yerken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.