Göçek & Özkahya’ya penaltı cezası

Geçtiğimiz cuma oynanan Galatasaray- Konyaspor maçında verilen penaltı kararının yankıları sürüyor... TFF dün bir açıklama yaparak, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya'nın bir süre dinlendirileceğini duyurdu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, iki hakemin de düdüğünü asmasını istemişti. Özkahya ve Göçek'e ikinci yarıya kadar maç verilmesi beklenmiyor.