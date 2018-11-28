Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı zorlu karşılaşmanın son provasını dün akşam Lokomotif Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda Sarı-Kırmızılı takım, Lokomotiv maçının taktik provasını yaptı.
- Spor
- 28.11.2018
- Gazete
Galatasaray, Lokomotiv maçına hazır!
Sarı-Kırmızılılar dün akşam, kar yağışı altında yaptığı çalışma ile Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
- İşte Milli Takım'ın yeni hocası Şenol Güneş'in nostaljik kareleri...
- Giroud ile sıcak temas
- İşte dünyanın en ünlü Twitch yayıncıları...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.