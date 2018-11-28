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, Lokomotiv maçına hazır!

Sarı-Kırmızılılar dün akşam, kar yağışı altında yaptığı çalışma ile Lokomotiv karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Aslan, Lokomotiv maçına hazır!
Galatasaray, Lokomotiv ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı zorlu karşılaşmanın son provasını dün akşam Lokomotif Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda Sarı-Kırmızılı takım, Lokomotiv maçının taktik provasını yaptı.

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