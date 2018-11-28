Zorlu Lokomotiv maçı öncesi basının toplantısına çıkan Fatih Terim flaş açıklamalar yaptı... Tecrübeli teknik adam, aldığı cezayla ilgili soru üzerine, "Muhakkak ki rahatsızım. Hoş değil. Tabii ki cezalar beni hırslandırıyor. Cezanın çok fazla olduğu konusunda herkes hem fikir. Bu fazla cezayı verenler bedel ödemeyecek mi?" dedi.
ADALET HERKES İÇİN OLMALI
Terim şöyle devam etti: "Adalet varsa herkes için var olmalı. Ben ne yaptıysam bedelini ödedim. Gönlüm çok rahat. Ancak turnuvaya katılamayanlar, turnuvayı alamayanlar hiçbir şey ödemeyecek mi?"
YÖNETİCİLER HİÇ BEDEL ÖDEMİYOR
"BUNDAN son derece rahatsızım... Biz teknik adamlar, futbolcular 10 maç, 8 maç, 6 maç alıyoruz. Ben hiç yöneticilerin bedel ödediğini görmedim. Hatta 7-8 yıldır orada duranlar da var. Bunu çözmemiz lazım?"
SOĞUK HAVAYA ADAPTE OLMALIYIZ
Lokomotiv maçını da değerlendiren Fatih Terim, "Soğuk havaya adapte olmaya çalışıyoruz. Bazı oyuncularla ilgili kararımı idmandan sonra vereceğim. Donk, Ndiaye ve Rodrigues forma giyecek" diye konuştu.
ADALET HERKES İÇİN OLMALI
Terim şöyle devam etti: "Adalet varsa herkes için var olmalı. Ben ne yaptıysam bedelini ödedim. Gönlüm çok rahat. Ancak turnuvaya katılamayanlar, turnuvayı alamayanlar hiçbir şey ödemeyecek mi?"
YÖNETİCİLER HİÇ BEDEL ÖDEMİYOR
"BUNDAN son derece rahatsızım... Biz teknik adamlar, futbolcular 10 maç, 8 maç, 6 maç alıyoruz. Ben hiç yöneticilerin bedel ödediğini görmedim. Hatta 7-8 yıldır orada duranlar da var. Bunu çözmemiz lazım?"
SOĞUK HAVAYA ADAPTE OLMALIYIZ
Lokomotiv maçını da değerlendiren Fatih Terim, "Soğuk havaya adapte olmaya çalışıyoruz. Bazı oyuncularla ilgili kararımı idmandan sonra vereceğim. Donk, Ndiaye ve Rodrigues forma giyecek" diye konuştu.
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