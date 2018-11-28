maçı öncesibasının toplantısınaçıkanflaş açıklamalaryaptı... Tecrübeli teknikadam, aldığı cezayla ilgilisoru üzerine, "Muhakkakki rahatsızım.Hoş değil. Tabii ki cezalarbeni hırslandırıyor.Cezanın çok fazlaolduğu konusunda herkeshem fikir. Bu fazlacezayı verenler bedelödemeyecek mi?" dedi.şöyle devam etti: "Adalet varsa herkes için var olmalı.Ancak turnuvaya katılamayanlar, turnuvayı alamayanlar hiçbir şey ödemeyecek mi?"son derece rahatsızım... Biz teknik adamlar, futbolcularalıyoruz. Ben hiç yöneticilerin bedel ödediğini görmedim. Hattaorada duranlar da var. Bunu çözmemiz lazım?"maçını da değerlendiren, "Soğuk havaya adapte olmaya çalışıyoruz. Bazı oyuncularla ilgili kararımı idmandan sonra vereceğim.forma giyecek" diye konuştu.