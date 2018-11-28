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’den Seleznyov atağı

Başakşehir’den Seleznyov atağı
Devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Yevhen Seleznyov'a sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig lideri Başakşehir'in Ukraynalı yıldızın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Adebayor'la sorunlar yaşayan Abdullah Avca'nın Seleznyov'un alınmasını istediği gelen bilgiler arasında.

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