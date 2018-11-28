Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Moskova yolculuğu öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu... Albayrak, "Hem bizim için, hem de Türk futbolu için çok önemli. Kazanmaya gidiyoruz. Türkiye'de cezalı olan futbolcularımız oynayacaklardır. Allah'ın izniyle Türkiye'ye iyi bir skorla döneceğimize bütün kalbimle inanıyorum. İnşallah istediğimiz galibiyeti elde eder ve yolumuza devam ederiz" ifadesini kullandı.
- Spor
- 28.11.2018
- Gazete
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