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Derbide değil Romanya’da!

Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu’nun Trabzon-F.Bahçe maçınnı oynandığı sırada Romanya’da bir başka maçı izlediği ortaya çıktı...

Derbide değil Romanya’da!
A MİLLİ Takım hocası Mircea Lucescu, Trabzon-F.Bahçe maçının oynandığı sırada Romanya'daydı. Voluntari-Viitorul maçını tribünden takip eden Lucescu'nun Türkiye'deki haftanın en önemli maçında Trabzon'da olmaması spor kamuoyunda skandal olarak yorumlandı. Luce her defasında, 'Türkiye'de genç futbolcular ilk 11'de oynamıyor. Genç futbolcular düzenli olarak forma giymiyor" diyordu.

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