Babel'den büyük terbiyesizlik

şimşekleri üstüne çekti...ınoyuncusunun yönetim den yıldaistemesini eleştiren bir taraftar Babel'e sosyal medya dan, " Kasımpaşa 'da 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusunu yöneltti.'in taraftara verdiği yanıt tepki toplarken gündeme bomba gibi düştü.taraftarın bu sözlerine, "Annenle yeniden buluşmamı istermisin?" diyerek skandal bir cevap verdi. Hollandalı futbolcunun bu cevabına sosyal medyada taraftarlar büyük tepki göstererek yanıt verdi.bu kadar büyük birtepki beklemeyenyaptığıpaylaşımı kaldırmakzorunda kaldı. AncakSiyah-Beyazlı oyuncupaylaşımı kaldırmasınarağmen taraftarlartepkilerine devam etti.

YÖNETİM SAVUNMASINI İSTEDİ

Beşiktaş Kulübü bu gelişmelerin ardından Babel'in yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Ryan Babel'in savunması alındıktan sonra gereken cezayı kendisine vereceğiz" dendi.