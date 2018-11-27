Babel'den büyük terbiyesizlik

Babel şimşekleri üstüne çekti... Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusunun yönetimden yılda 3.3 milyon Euro istemesini eleştiren bir taraftar Babel'e sosyal medyadan, "Kasımpaşa'da 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusunu yöneltti. Babel'in taraftara verdiği yanıt tepki toplarken gündeme bomba gibi düştü.
ŞİMŞEKLERİ ÜSTÜNE ÇEKTİ
BABEL taraftarın bu sözlerine, "Annenle yeniden buluşmamı istermisin?" diyerek skandal bir cevap verdi. Hollandalı futbolcunun bu cevabına sosyal medyada taraftarlar büyük tepki göstererek yanıt verdi.
TEPKİ ÜZERİNE YORUMU SİLDİ
Taraftardan bu kadar büyük bir tepki beklemeyen Ryan Babel yaptığı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı. Ancak Siyah-Beyazlı oyuncu paylaşımı kaldırmasına rağmen taraftarlar tepkilerine devam etti.
YÖNETİM SAVUNMASINI İSTEDİ
ŞİMŞEKLERİ ÜSTÜNE ÇEKTİ
BABEL taraftarın bu sözlerine, "Annenle yeniden buluşmamı istermisin?" diyerek skandal bir cevap verdi. Hollandalı futbolcunun bu cevabına sosyal medyada taraftarlar büyük tepki göstererek yanıt verdi.
TEPKİ ÜZERİNE YORUMU SİLDİ
Taraftardan bu kadar büyük bir tepki beklemeyen Ryan Babel yaptığı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı. Ancak Siyah-Beyazlı oyuncu paylaşımı kaldırmasına rağmen taraftarlar tepkilerine devam etti.
YÖNETİM SAVUNMASINI İSTEDİ
Beşiktaş Kulübü bu gelişmelerin ardından Babel'in yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Ryan Babel'in savunması alındıktan sonra gereken cezayı kendisine vereceğiz" dendi.
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