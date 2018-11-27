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galibiyet yemeğini yer sofrasında yedi

’un genç yıldızlarından , ile oynanan maçtan sonra galibiyet yemeğini yer sofrasında yedi. Bu görüntüler sosyal mdeyada paylaşım rekorları kırdı.

Helal sana çocuk
Avrupa devlerinin yakından takip ettiği Abdülkadir Ömür'ün Fenerbahçe maçından sonra yediği yemek yı salladı. Genç yıldızın kardeşi, derbiden sonra sosyal medya hesabından Abdülkadir Ömür'ün yer sofrasında yemek yerken fotoğrafını paylaş- tı. Birçok meslektaşının aksine lüks restoranlar yerine evinde yemek yemeyi tercih eden genç yıldız, yine takipçilerinin gönlünü fethetti. Trabzonsporlu futbolcular, geleneklerine bağlı yaşadıklarını her fırsatta gösteriyorlar.

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