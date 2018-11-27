Avrupa devlerinin yakından takip ettiği Abdülkadir Ömür'ün Fenerbahçe maçından sonra yediği yemek sosyal medyayı salladı. Genç yıldızın kardeşi, derbiden sonra sosyal medya hesabından Abdülkadir Ömür'ün yer sofrasında yemek yerken fotoğrafını paylaş- tı. Birçok meslektaşının aksine lüks restoranlar yerine evinde yemek yemeyi tercih eden genç yıldız, yine takipçilerinin gönlünü fethetti. Trabzonsporlu futbolcular, geleneklerine bağlı yaşadıklarını her fırsatta gösteriyorlar.
- Spor
- 27.11.2018
- Gazete
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