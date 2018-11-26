Antalya Kepez'de yaşayan Büşra Efe, ağabeylerinden etkilendi. Minder güreşi sporuna gönül verdi. 13 yaşındaki genç kız, aldığı eğitimin ardından 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye şampiyonluğunu, bu yıl ise Türkiye ve Balkan şampiyonluğunu göğüsledi.
- Spor
- 26.11.2018
- Gazete
Şampiyonluğa 'Efe'lendi
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