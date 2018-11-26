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Şampiyonluğa ''lendi

Şampiyonluğa 'Efe'lendi
Kepez'de yaşayan Büşra Efe, ağabeylerinden etkilendi. Minder güreşi sporuna gönül verdi. 13 yaşındaki genç kız, aldığı eğitimin ardından 2016 ve 2017 yıllarında şampiyonluğunu, bu yıl ise Türkiye ve Balkan şampiyonluğunu göğüsledi.

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