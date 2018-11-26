Kenan Sofuoğlu BAE’de Verstappen ile buluştu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, F1 takımlarından Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde buluştu. Abu Dabi'ye Red Bull Racing takımını desteklemek için geldiğini belirten Sofuoğlu, "Burada çok beğendiğim pilotlardan Verstappen ile uzun bir görüşme gerçekleştirdik" diye konuştu.



LİDER MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE'YE KONUK OLUYOR

Süper Lig'in 13. haftası bugün oynanacak Göztepe-M.Başakşehir maçı tamamlanacak. Bornova Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez, Mehmet Kısal ve Suat Arslanboğa yapacak. Lider Başakşehir maçı kazanırsa en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkartacak.



R.PLATE-BOCA MAÇI İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak olan Libertadores Kupası'nın final rövanş maçı, Boca'nın itirazı üzerine ikinci kez ertelendi. Cumartesi günü yapılması gereken ancak River Plate taraftarlarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmalarının ardından dün TSİ 23.00'te oynanması planlanan final karşılaşması, ileri bir tarihe alındı.



CEDİ OSMAN'LI CLEVELAND HOUSTON'I DEVİRDİ

NBA'de Cleveland Cavaliers, sahasında Houston Rockets'ı 117-108 mağlup etti. Cedi Osman, 7 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ile oynadı. Diğer sonuçlar: Washington-New Orleans: 124-114, Minnesota-Chicago: 111- 96, Oklahoma-Denver: 98-105, Dallas-Boston: 113-104,Milwaukee-San Antonio: 135-129, Golden State-Sacramento: 117-116.



FENERBAHÇE, ARHAVİ'Yİ SET VERMEDEN GEÇTİ

Voleybol Efeler Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, Arhavi Belediyespor'u 25-20, 27-25, 25-22'lik setlerle 3-0 yendi. Diğer maçta Halkbank, Milli Piyango'yu 3-1 yendi.