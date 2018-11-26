Ünlü jokey Halis Karataş dün akşam Adana Hipodromu'nda yapılan Umurbey Koşusu'nda ölümden döndü... Bindiği Ateşbibi isimli kısraktan düşen şampiyon jokey Halis Karataş yerde uzun süre hareketsiz bir şekilde yattı. Yürekleri ağza getiren Karataş'a ilk müdahaleyi hipodromda ambulans ekipleri gerçekleştirdi. Müdahale sonrası kendine gelen Karataş'ın çenesinde yarılma tespit edildi ve kontrol ile tedavi amaçlı hastaneye götürüldü. Sevenlerini korkutan ünlü jokeyin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan Karataş'ın çenesinde yarılma meydana geldi.
Geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan Karataş'ın çenesinde yarılma meydana geldi.
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