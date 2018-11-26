Beşiktaş A.Gücü önünde aldığı farklı galibiyetle hayata geri döndü. Başakşehir ve Sivas önünde alınan yenilgilerin ardından krize giren Kartal, A.Gücü karşısında Babel, Pepe, Adriano, Lens gibi yıldızlarından yoksun olmasına rağmen galip gelerek gelecek için ümit verdi.
LJAJIC TALİSCA'YI HATIRLATTI
Sırp yıldız Ljajic Ankaragücü önünde 1 gol atarken bir de asist yaptı ve maça damgasını vurdu. Ljajic'in bir topu da direkten döndü. Sivas önünde gol atan Güven, A.Gücü'nü de boş geçmeyerek alkış aldı.
GENÇLER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Kartal'da genç yıldızlar Dorukhan ve Fatih de gösterdikleri performansla tam not aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde yüzü gülerken umutları iyice arttı.
LJAJIC TALİSCA'YI HATIRLATTI
Sırp yıldız Ljajic Ankaragücü önünde 1 gol atarken bir de asist yaptı ve maça damgasını vurdu. Ljajic'in bir topu da direkten döndü. Sivas önünde gol atan Güven, A.Gücü'nü de boş geçmeyerek alkış aldı.
GENÇLER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Kartal'da genç yıldızlar Dorukhan ve Fatih de gösterdikleri performansla tam not aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde yüzü gülerken umutları iyice arttı.
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