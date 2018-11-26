Bugünkü
Takvim

'ta ümitler yeşerdi

’ın A.Gücü karşısında aldığı farklı galibiyet ve Ljajic, Güven, Dorukhan ile Fatih’in performansı moralleri yerine getirdi.

Ümitler yeşerdi
Beşiktaş A.Gücü önünde aldığı farklı galibiyetle hayata geri döndü. Başakşehir ve Sivas önünde alınan yenilgilerin ardından krize giren Kartal, A.Gücü karşısında Babel, Pepe, Adriano, Lens gibi yıldızlarından yoksun olmasına rağmen galip gelerek gelecek için ümit verdi.

LJAJIC TALİSCA'YI HATIRLATTI
Sırp yıldız Ljajic Ankaragücü önünde 1 gol atarken bir de asist yaptı ve maça damgasını vurdu. Ljajic'in bir topu da direkten döndü. Sivas önünde gol atan Güven, A.Gücü'nü de boş geçmeyerek alkış aldı.

GENÇLER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Kartal'da genç yıldızlar Dorukhan ve Fatih de gösterdikleri performansla tam not aldı. Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde yüzü gülerken umutları iyice arttı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ta ümitler yeşerdi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar