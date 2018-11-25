Bugünkü
Takvim

Artık gözler Lokomotiv’de

Çarşamba günü oynanacak kritik maçın hazırlıklarına dün başlandı.

Artık gözler Lokomotiv’de
Konyaspor maçında büyük bir moral bozukluğu yaşayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Lokomotiv Moskova sınavının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Konya önünde tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Futbolcular ve Fatih Terim'in moralinin bozuk olduğu gözlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriArtık gözler Lokomotiv’de
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar