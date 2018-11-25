Konyaspor maçında büyük bir moral bozukluğu yaşayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Lokomotiv Moskova sınavının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Konya önünde tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Futbolcular ve Fatih Terim'in moralinin bozuk olduğu gözlendi.
- Spor
- 25.11.2018
- Gazete
Artık gözler Lokomotiv’de
Çarşamba günü oynanacak kritik maçın hazırlıklarına dün başlandı.
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