Alanya Sergen’le patladı

Ligde son 5 maçtan puansız ayrılan Alanyaspor, Sergen Yalçın'ın yönetiminde çıktığı ilk maçta Kayserispor'u 5-0 yendi. Maçın ilk yarısında Cisse ile bir penaltı atışından yararlanamayan Alanya, Campos'la devreyi 1-0 önde kapadı. 2. yarı Efecan (penaltı), Cisse (2) ve Fernandes'le gol bulan Alanyaspor rakibini 5-0 yendi. Böylece lige yeniden tutundu. Kayserispor ise kötü gidişi sürdürdü.
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