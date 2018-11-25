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Alanya Sergen’le patladı

Ligde 5 maçtır golü ve puanı bulunmayan Alanya, ’la çıktığı ilk maçta ’u 5 golle devirdi.

Alanya Sergen’le patladı
Ligde son 5 maçtan puansız ayrılan Alanyaspor, Sergen Yalçın'ın yönetiminde çıktığı ilk maçta Kayserispor'u 5-0 yendi. Maçın ilk yarısında Cisse ile bir penaltı atışından yararlanamayan Alanya, Campos'la devreyi 1-0 önde kapadı. 2. yarı Efecan (penaltı), Cisse (2) ve Fernandes'le gol bulan rakibini 5-0 yendi. Böylece lige yeniden tutundu. ise kötü gidişi sürdürdü.
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