Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman, antrenmanlarda oyuncularına bir psikolog gibi yaklaşıyor. Karaman'ın Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak öğrencilerine, "Fenerbahçe maçlarında bizi hep aşırı stres ve gerginlik yaktı. Sakin ve dengeli oyunla zorlu maçtan 3 puanla ayrılırız" dedi.
TARAFTARIN GÜCÜNÜ HİSSEDİN
Karaman, "Taraftarımız 4 gün önce biletleri tüketti. Onlar 90 dakika arkamızda olacak. Bu gücü hissedin ve taraftarın istediğini sonuca yansıtın. Bu şehir de sizinle gurur duysun" diye konuştu.
SAVUNMAYI UNUTMAYALIM
Bordo-Mavili takımın teknik patronu Karaman, "Sahamızdaki maça istekli ve arzulu başlamalıyız. Ama kendimizi kaybetmeden. Savunmayı da unutmadan... Yani dengeli oyun" ifadelerini kullandı.
ARTIK KAZANMA VAKTİ GELDİ
Karaman, F.Bahçe maçında öğrencilerinden 90 dakika pres yapmalarını isteyerek, "Bizim için kazanma vakti geldi. Dikkatli ve istekli olursak istediğimiz sonucu alırız" dedi.
Yunus Emre SEL
TARAFTARIN GÜCÜNÜ HİSSEDİN
Karaman, "Taraftarımız 4 gün önce biletleri tüketti. Onlar 90 dakika arkamızda olacak. Bu gücü hissedin ve taraftarın istediğini sonuca yansıtın. Bu şehir de sizinle gurur duysun" diye konuştu.
SAVUNMAYI UNUTMAYALIM
Bordo-Mavili takımın teknik patronu Karaman, "Sahamızdaki maça istekli ve arzulu başlamalıyız. Ama kendimizi kaybetmeden. Savunmayı da unutmadan... Yani dengeli oyun" ifadelerini kullandı.
ARTIK KAZANMA VAKTİ GELDİ
Karaman, F.Bahçe maçında öğrencilerinden 90 dakika pres yapmalarını isteyerek, "Bizim için kazanma vakti geldi. Dikkatli ve istekli olursak istediğimiz sonucu alırız" dedi.
Yunus Emre SEL
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