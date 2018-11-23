Teknik Direktörü, antrenmanlarda oyuncularına bir psikolog gibi yaklaşıyor. Karaman'ınmaçıyla ilgili olarak öğrencilerine, "maçlarında bizi hep aşırı stres ve gerginlik yaktı. Sakin ve dengeli oyunla zorlu maçtan" dedi."Taraftarımız 4 gün önce biletleri tüketti. Onlararkamızda olacak. Bu gücü hissedin ve taraftarın istediğini sonuca yansıtın. Bu şehir de sizinle gurur duysun" diye konuştu.takımın teknik patronu, "Sahamızdakimaça isteklive arzulu başlamalıyız.Ama kendimizikaybetmeden. Savunmayıda unutmadan...Yani dengeli oyun"ifadelerini kullandı.F.Bahçe maçında öğrencilerinden 90 dakika pres yapmalarını isteyerek, "Bizim için kazanma vakti geldi.olursak istediğimiz sonucu alırız" dedi.