Trabzonspor’un borcu 987 milyon lira

Trabzon Yönetim Kurulu, Aralık'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi faaliyet raporunun özetini kulübün internet sitesinden yayınlayarak bir ilke imza attı. 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle konsolide net borcunun 987 milyon 698 bin 806 lira olduğu açıklandı. Transfer edilen ve giden oyuncularla ilgile bilgi verildi.
- Spor
- 23.11.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.