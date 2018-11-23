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’un borcu 987 milyon lira

Trabzonspor’un borcu 987 milyon lira
Trabzon Yönetim Kurulu, Aralık'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi faaliyet raporunun özetini kulübün internet sitesinden yayınlayarak bir ilke imza attı. 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle konsolide net borcunun 987 milyon 698 bin 806 lira olduğu açıklandı. edilen ve giden oyuncularla ilgile bilgi verildi.

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