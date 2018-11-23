Taraftarlar bastırdı son idman Akyazı’da

Trabzonspor Yönetimi, taraftarların sosyal medyadan Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanı Medical Park Stadı'nda gerçekleştirme çağrısını olumlu karşıladıklarını açıkladı. Taraftarın takım için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bu maçı kazanacaksak taraftarlarla birlikte kazanacağız. Onların bu isteği üzerine cumartesi günü son idmanı saat 16.00'da stadımızda yapacağız" dedi. Trabzon, derbi hazırlıklarını dün de sürdürdü.
- Spor
- 23.11.2018
- Gazete
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