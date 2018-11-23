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’nda 5 . tur heyecanı ve A Spor'da

Turkuvaz Medya Grubu’nun yayınladığı ’nda 5 . tur kura çekimi bugün yapılacak. Kuraya, G.Saray, ve de katılacak.

Kupada 5. tur heyecanı ATV ve A Spor'da
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları bugün çekilecek. Kura çekimi 14.30'da başlayacak. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'na, 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları katılacak. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş geçen sezondan cezalı olduğu için kupada yer almıyor. Kurada, 16 seri başı takım yer alıyor. 5. turda , , Trabzonspor ve gibi takımlar birbiriyle eşleşemeyecek. Maçlar her zaman olduğu gibi ATV ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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