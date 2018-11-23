Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları bugün çekilecek. Kura çekimi 14.30'da başlayacak. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'na, 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları katılacak. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş geçen sezondan cezalı olduğu için kupada yer almıyor. Kurada, 16 seri başı takım yer alıyor. 5. turda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir gibi takımlar birbiriyle eşleşemeyecek. Maçlar her zaman olduğu gibi ATV ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
- Spor
- 23.11.2018
- Gazete
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