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F.Bahçe seriye bağladı

Euroleague’deki başarılı temsilcimiz , ’i deplasmanda devirdi. Böylece arka arkaya 5. galibiyeti aldı.

F.Bahçe seriye bağladı
EUROLEAGUE'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda oynadığı maçı 74-70 kazandı. Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçti. Evsahibi Maccabi Tel Aviv ilk periyodu Fenerbahçe karşısında 16-13 önde kapatmayı başardı. Karşılaşmanın ikinci periyodunda Sarı- Lacivertli ekip rakibi önünde farkı kapatmaya çalıştıysa da Maccabi Tel Aviv özellikle Wilbekin ve Black'la etkili olunca devreyi 41-36 önde tamamladı. 3. periyotta Maccabi önünde özellikle Sloukas'ın etkili oyunuyla farkı kapatarak bu periyodu 55-53 önde geçti. Karşılaşmanın 4. periyodunda Marko Guduruc'un da etkili oyunuyla takımımız maçtan 74-70 galip ayrıldı.

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