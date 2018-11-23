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Cedi’nin attığı 21 sayı yenilgiyi önleyemedi

Cedi’nin attığı 21 sayı yenilgiyi önleyemedi
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Los Angeles Lakers'a 109-105 kaybettikleri karşılaşmada 21 sayı ve 7 ribaunt üretti. Lakers böylece son 10 karşılaşmada 8. galibiyetini elde etti. Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, eski takımı Cavaliers'a karşı 32 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle mücadele etti.

AVCI SEZON SONU İÇİN İKİ KUPA SÖZÜ VERDİ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon sonu 2 kupayı da almak istediklerini belirtti. Deneyimli teknik adam, Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs'te, bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmasının sonunda kendisine kupa takdim edilen Abdullah Avcı, "İnşallah sezon sonu 2 kupa daha alacağız" ifadesini kullandı.

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