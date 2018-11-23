Babel’in parası FIFA’dan

Hollanda Milli Takım kampında sakatlanan Ryan Babel için harekete geçildi. FIFA'dan Babel'in sakatlığı süresi içindeki parası istenecek. FIFA'nın böyle bir uygulaması olduğu biliniyor. Beşiktaş'ta yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak akalacak olan Ryan Babel için 250 bin Euro civarındaki bir paranın FIFA'dan tahsil edilmesi bekleniyor.
- Spor
- 23.11.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.