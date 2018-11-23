Bugünkü
Takvim

Babel’in parası ’dan

Babel’in parası FIFA’dan
Milli Takım kampında sakatlanan Ryan Babel için harekete geçildi. FIFA'dan Babel'in sakatlığı süresi içindeki parası istenecek. FIFA'nın böyle bir uygulaması olduğu biliniyor. Beşiktaş'ta yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak akalacak olan Ryan Babel için 250 bin Euro civarındaki bir paranın FIFA'dan tahsil edilmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBabel’in parası FIFA’dan
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar