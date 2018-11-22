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  • 22.11.2018 12:20
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 12:22

- derbisinin hakemi belli oldu

'de pazar günü oynanacak olan - maçının hakemi oldu.

Dev derbinin hakemi belli oldu

'in 13. haftasında ile arasında oynanacak maçı hakem yönetecek.

İşte Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemler;

Detaylar geliyor...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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