Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İşte Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemler;
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İşte Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemler;
Detaylar geliyor...
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