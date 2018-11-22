F.Bahçe Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Lacivertli takımın sezon başında transfer ettiği Tolga Ciğerci ilk kez sahaya çıktı ve düz koşu yaptı. Tedavileri süren Alper, Şener ve Hasan Ali de çalışmalarına salonda devam etti.
- Spor
- 22.11.2018
- Gazete
Tolga Ciğerci sahaya indi
Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Tolga Ciğerci ilk kez sahada çalıştı.
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