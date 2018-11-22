Tolga Ciğerci sahaya indi

F.Bahçe Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Lacivertli takımın sezon başında transfer ettiği Tolga Ciğerci ilk kez sahaya çıktı ve düz koşu yaptı. Tedavileri süren Alper, Şener ve Hasan Ali de çalışmalarına salonda devam etti.