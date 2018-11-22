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Milli Takım 3. torbada

Uluslar Ligi’nde küme düşen ’ın Euro 2020 elemelerindeki rakipleri 2 Aralık’ta belli olacak. kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

Milli Takım 3. torbada
2020 yılında farklı bir formatta oynanacak olan Avrupa Şampiyonası'nın eleme grubu torbaları belli oldu. Uluslar Ligi'nde küme düşerek büyük bir hayal kırıklığı yaratan Milli Takımımız, 2 Aralık'ta İrlanda'nın Dublin şehrinde gerçekleştirilecek kura çekimine 3. torbadan girecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 20 takım direkt olarak finallere gidecek. Elemelerden finallere katılamayan fakat Uluslar Ligi'nde en yüksek puanı alan 4 takım da bileti kapacak.

UEFA Uluslar Ligi torbası: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre
1. TORBA: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya
2. TORBA: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya
3. TORBA: , Slovakya, İrlanda, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail
4. TORBA: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan
5. TORBA: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları
6. TORBA: Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

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