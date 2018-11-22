Milli Takım 3. torbada

2020 yılında farklı bir formatta oynanacak olan Avrupa Şampiyonası'nın eleme grubu torbaları belli oldu. Uluslar Ligi'nde küme düşerek büyük bir hayal kırıklığı yaratan Milli Takımımız, 2 Aralık'ta İrlanda'nın Dublin şehrinde gerçekleştirilecek kura çekimine 3. torbadan girecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 20 takım direkt olarak finallere gidecek. Elemelerden finallere katılamayan fakat Uluslar Ligi'nde en yüksek puanı alan 4 takım da bileti kapacak.
UEFA Uluslar Ligi torbası: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre
1. TORBA: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya
2. TORBA: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya
3. TORBA: Türkiye, Slovakya, İrlanda, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail
4. TORBA: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan
5. TORBA: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları
6. TORBA: Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino
UEFA Uluslar Ligi torbası: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre
1. TORBA: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya
2. TORBA: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya
3. TORBA: Türkiye, Slovakya, İrlanda, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail
4. TORBA: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan
5. TORBA: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları
6. TORBA: Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino
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