11'E

hattında büyük bir sıkıntı yaşayan ve devre arasında kaliteli bir forveti kadrosuna katmak isteyen'ta harekat başladı... Siyah-Beyazlılar, transfer listesinin ilk sırasında yer alaniçin düğmeye bastı. Yöneticioyuncuyla bir araya geldi.flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken'in '' lakaplıile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.yetkilileri ile de masaya oturacak.'ın hedefifutbolcuyu öncekiralamak, ardından da bonservisini almak.'da yedek kalanz'in ayrılığa sıcak bakması işleri kolaylaştırıyor.sezon'de sadece 2maçta ilk 11'de sahayaçıkanforvet 1 gol atabildi.2020'ye kadar sözleşmesiolan'ingüncelbonservis bedeli ise