Hücum hattında büyük bir sıkıntı yaşayan ve devre arasında kaliteli bir forveti kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta harekat başladı... Siyah-Beyazlılar, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Javier Hernandez için düğmeye bastı. Yönetici Umut Güner, Meksikalı oyuncuyla bir araya geldi.
GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken Güner'in 'Bezelye' lakaplı Hernandez ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Güner, West Ham yetkilileri ile de masaya oturacak.
ÖNCE 6 AY, SONRA BONSERVİS
Beşiktaş'ın hedefi 30 yaşındaki futbolcuyu önce 6 aylığına kiralamak, ardından da bonservisini almak. West Ham'da yedek kalan Hernandez'in ayrılığa sıcak bakması işleri kolaylaştırıyor.
SADECE 2 MAÇTA 11'E GİRDİ
Bu sezon Premier Lig'de sadece 2 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Meksikalı forvet 1 gol atabildi. 2020'ye kadar sözleşmesi olan Hernandez'in güncel bonservis bedeli ise 15 milyon Euro.
GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken Güner'in 'Bezelye' lakaplı Hernandez ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Güner, West Ham yetkilileri ile de masaya oturacak.
ÖNCE 6 AY, SONRA BONSERVİS
Beşiktaş'ın hedefi 30 yaşındaki futbolcuyu önce 6 aylığına kiralamak, ardından da bonservisini almak. West Ham'da yedek kalan Hernandez'in ayrılığa sıcak bakması işleri kolaylaştırıyor.
SADECE 2 MAÇTA 11'E GİRDİ
Bu sezon Premier Lig'de sadece 2 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Meksikalı forvet 1 gol atabildi. 2020'ye kadar sözleşmesi olan Hernandez'in güncel bonservis bedeli ise 15 milyon Euro.
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