Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'a Stuttgart'tan sonra Hamburg da talip oldu... Ocak ayında gönedirelecek futbolcuların başında olan yıldız oyuncu için Siyah-Beyazlılar, Alman kulübüne, "Resmi teklifle gelin" mesajı yolladı. Kara Kartal'dan ayrılmak için artık gün sayan tecrübeli oyuncunun da yeniden Almanya'ya gödmek istediği öğrenildi.
- Spor
- 22.11.2018
- Gazete
Kadro dışı kalan Tolgay Arslan’ı Almanlar istiyor
Ocak ayında takımdan gönderilmesi gündemde olan yıldız oyuncuyla Hamburg ilgileniyor...
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