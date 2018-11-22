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kalan ’ı Almanlar istiyor

Ocak ayında takımdan gönderilmesi gündemde olan yıldız oyuncuyla ilgileniyor...

Hamburg peşinde
Beşiktaş'ta süresiz bırakılan Tolgay Arslan'a Stuttgart'tan sonra Hamburg da talip oldu... Ocak ayında gönedirelecek futbolcuların başında olan yıldız oyuncu için Siyah-Beyazlılar, Alman kulübüne, "Resmi teklifle gelin" mesajı yolladı. Kara Kartal'dan ayrılmak için artık gün sayan tecrübeli oyuncunun da yeniden Almanya'ya gödmek istediği öğrenildi.

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