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F.Bahçe maçı için loca aldılar!

lu taraftarlar, bilet bulamadığı için loca satın aldı...

F.Bahçe maçı için loca aldılar!
'un ile oynayacağı maç öncesi biletlere olan yoğun ilgi yönetimi de şaşırttı. Bilet bulamayan taraftarlar ise bu maç için kiralamaya çıkan localara hücum etti. Toplamda 25 adet loca Fenerbahçe maçı için kiralanırken, Bordo-Mavili kulüp 3 bin ile 10 bin TL arasında değişen kiralama bedelleriyle önemli bir ekstra gelir daha elde etti. Trabzonsporlu yöneticiler, yakın çevrelerinden gelen bilet taleplerine de olumsuz cevap vermek zorunda kaldı.

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