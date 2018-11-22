Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi biletlere olan yoğun ilgi yönetimi de şaşırttı. Bilet bulamayan taraftarlar ise bu maç için kiralamaya çıkan localara hücum etti. Toplamda 25 adet loca Fenerbahçe maçı için kiralanırken, Bordo-Mavili kulüp 3 bin ile 10 bin TL arasında değişen kiralama bedelleriyle önemli bir ekstra gelir daha elde etti. Trabzonsporlu yöneticiler, yakın çevrelerinden gelen bilet taleplerine de olumsuz cevap vermek zorunda kaldı.
- Spor
- 22.11.2018
- Gazete
F.Bahçe maçı için loca aldılar!
Trabzonsporlu taraftarlar, bilet bulamadığı için loca satın aldı...
- Gomis'in aslan sevinci top toplayıcı çocuğu kaçırttı!
- UEFA'da son 5 yılın en az puanını topladık!
- Fenerbahçe elendi, taraftar isyan etti!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.