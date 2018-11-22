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yeniden aday

Başkanı, genel kurulda adaylığını açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu yeniden aday
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 'da olağan genel kurul 23-24 Kasım'da, çoğunluk sağlanamaması halinde 1-2 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'da gerçekleştirilecek.

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