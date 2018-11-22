Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Trabzonspor'da olağan genel kurul 23-24 Kasım'da, çoğunluk sağlanamaması halinde 1-2 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'da gerçekleştirilecek.
- Spor
- 22.11.2018
- Gazete
Ahmet Ağaoğlu yeniden aday
Trabzonspor Başkanı, genel kurulda adaylığını açıkladı.
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