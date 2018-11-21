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Haziran’da ’a marş marş

’da yapacak olan futbolcular açıklanınca sanal alemde espriler art arda geldi.

Haziran’da Burdur’a marş marş
Bedelli askerliğin çıkmasının ardından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen yıldız isimlerin askerlik zamanı ve yeri belli oldu.

SANAL ALEM YIKILDI
3 büyüklerde forma giyen 14 futbolcu 2019 yılının haziran ayında Burdur'da 21 gün süreyle askerlik hizmetini verecek. İsimlerin belli olmasının ardından da sanal alemde yer yerinden oynadı ve espriler havada uçuştu.



'MEDELLİ' YAPSIN!
İşte o espirili yorumlardan öne çıkanlar:
Tarık Çamdal orda da yatar. Orada yatakhaneci olur...
'in askerliği bitmez. Orada çok dayak yer...
Kalk borusunu Muğdat çalar... Dat diri dat dat Muuuğdattt...
Lucescu'ya söyleyin. Ordu Milli Takımı'nı takibe alsın...
'tan 'i de alsalardı... O da askerliğini 'medelli' yapardı...
Hasan Ali'ye atış falan yaptırmayın. Mermiler boşa gider... Umarım prim kavgası çıkmaz...

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