Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü... Şenol Güneş eksiklerin çokluğu nedeniyle U-21 takımından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kayra Yılmaz, Marlon Üçüncü ve U-19 takımından Rıdvan Yılmaz'ı idmana aldı.
- Spor
- 21.11.2018
- Gazete
Güneş 7 genci idmana aldı
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