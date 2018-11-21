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Güneş 7 genci idmana aldı

Güneş 7 genci idmana aldı
Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü... Şenol Güneş eksiklerin çokluğu nedeniyle U-21 takımından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kayra Yılmaz, Marlon Üçüncü ve U-19 takımından Rıdvan Yılmaz'ı idmana aldı.

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