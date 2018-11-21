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'de hazırlıkları tam gaz sürüyor

, Trabzon maçına 1.5 saat süren bir çalışma ile hazırlandı.

Hazırlıklar tam gaz sürüyor
Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yapıldı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda top kapma ve pas organizasyonları çalıştı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi. Çalışmalar bugün de devam edecek.

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