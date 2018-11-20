Valbuena takıma liderlik ediyor

Trabzonspor maçı hazırlıklarına dün yeniden başlayan Fenerbahçe'de Valbuena'nın hırsı ve futbol oynama isteği herkese örnek oluyor. Kaptan olmasa da saha içinde takımına liderlik eden Valbuena, Fenerbahçe'nin Trabzon'daki en önemli kozu olacak.
Valbuena 10 resmi maçta daha oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzayacak.
Valbuena 10 resmi maçta daha oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzayacak.
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