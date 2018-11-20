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Valbuena takıma liderlik ediyor

Valbuena takıma liderlik ediyor
maçı hazırlıklarına dün yeniden başlayan 'de Valbuena'nın hırsı ve futbol oynama isteği herkese örnek oluyor. Kaptan olmasa da saha içinde takımına liderlik eden Valbuena, Fenerbahçe'nin 'daki en önemli kozu olacak.

Valbuena 10 resmi maçta daha oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzayacak.

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