Bugünkü
Takvim

Southampton’a doğru

ekiplerinden Southampton, ’ın Poerktizli stoperini transfer etmek için harekete geçti...

Pepe Southampton’a doğru
'ın 35 yaşındaki stoperi 'yi İngiltere ekiplerinden Southampton istiyor. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Siyah- Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonu sona erecek Pepe'yi Ocak ayında Southampton'a vermeye sıcak bakıyor. 'ın savunmadaki yıldızlarından Pepe'yi Arap kulüplerinin de istediği biliniyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriPepe Southampton’a doğru
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar