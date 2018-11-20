Pepe Southampton’a doğru

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki stoperi Pepe'yi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton istiyor. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Siyah- Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonu sona erecek Pepe'yi Ocak ayında Southampton'a vermeye sıcak bakıyor. Kara Kartal'ın savunmadaki yıldızlarından Pepe'yi Arap kulüplerinin de istediği biliniyor.
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