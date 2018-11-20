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Nerede o eski Vida

Değeri 30 milyon ’ya kadar çıkan Vida için şimdilerde konuşulan rakam 6 milyon Euro...

Nerede o eski Vida
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, 'nda gösterdiği performansla parmak ısırtmış ve değeri- ni 30 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.

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Son dönemde gözden düşen Vida'nın değeri 6 milyon 'ya indi. Siyah-Beyazlı yönetimin golcü transferi yapmak için devre arasında Hırvat stoperin gidişine onay vereceği öğrenildi.

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