Kucka’ya Torino kancası

Slovak oyuncu Juraj Kucka, yüksek maliyeti ve düşük performansı nedeniyle Bordo-Mavili kulüpte istenmiyor...
MİLAN'DAN GELDİ
Milan'dan Trabzonspor'a transfer olan tecrübeli oyuncuyu İtalya Ligi kulüplerinden Torino'nun yakından takip ettiği ve devre arasında Karadeniz ekibinin kapısını çalacağı bildirildi.
1 ASİSTİ VAR
Kucka bu sezon Trabzon'da büyük bir düşüş yaşıyor. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Kucka'nın 8 maçta sadece 1 asisti bulunuyor.
Yunus Emre SEL
MİLAN'DAN GELDİ
Milan'dan Trabzonspor'a transfer olan tecrübeli oyuncuyu İtalya Ligi kulüplerinden Torino'nun yakından takip ettiği ve devre arasında Karadeniz ekibinin kapısını çalacağı bildirildi.
1 ASİSTİ VAR
Kucka bu sezon Trabzon'da büyük bir düşüş yaşıyor. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Kucka'nın 8 maçta sadece 1 asisti bulunuyor.
Yunus Emre SEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.