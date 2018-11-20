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Kucka’ya Torino kancası

Yüksek maliyetinin yanı sıra, düşük performansı nedeniyle istenmeyen için İtalyan temsilcisi yönetiminin kapısını çalacak...

Kucka’ya Torino kancası
Slovak oyuncu Juraj Kucka, yüksek maliyeti ve düşük performansı nedeniyle Bordo-Mavili kulüpte istenmiyor...

MİLAN'DAN GELDİ
Milan'dan spor'a transfer olan tecrübeli oyuncuyu İtalya Ligi kulüplerinden Torino'nun yakından takip ettiği ve devre arasında ekibinin kapısını çalacağı bildirildi.

1 ASİSTİ VAR
Kucka bu sezon Trabzon'da büyük bir düşüş yaşıyor. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Kucka'nın 8 maçta sadece 1 asisti bulunuyor.

Yunus Emre SEL

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