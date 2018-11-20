Kartal’da izin bitti mesai başladı

İstanbulspor ile özel maç oynadıktan sonra 1 gün izin yapan Beşiktaş, Ankaragücü ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını dün tek idmanla sürdürdü. Antrenmana milli takımlarda oynayan futbolcular katılmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçerken idmanın sonunda çift kale yapıldı.
- Spor
- 20.11.2018
- Gazete
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