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’da izin bitti mesai başladı

, Ankaragücü ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı

Kartal’da izin bitti mesai başladı
İstanbulspor ile özel maç oynadıktan sonra 1 gün izin yapan , Ankaragücü ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını dün tek idmanla sürdürdü. Antrenmana milli takımlarda oynayan futbolcular katılmadı. yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçerken idmanın sonunda çift kale yapıldı.

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