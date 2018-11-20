İstikrarın simgesi Neustadter! Sakatlanmadı, tüm maçlarda oynadı ve hiç oyundan çıkmadı... Fener’in vazgeçilmezi oldu

Fenerbahçe'nin Rus stoperi Neustadter ligde ve Avrupa kupalarındaki tüm maçlarda ilk 11'de oynayarak sarı lacivertli takımın vazgeçilmezi oldu. Rus stoper ligde 12, Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç olmak üzere toplam 18 maçın hepsinde 90 dakika oynadı ve 1620 dakika sahada kaldı. TÜM MANŞETLER