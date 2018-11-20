İstikrarın simgesi Neustadter!

Fenerbahçe'nin Rus stoperi Neustadter ligde ve Avrupa kupalarındaki tüm maçlarda ilk 11'de oynayarak sarı lacivertli takımın vazgeçilmezi oldu. Rus stoper ligde 12, Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç olmak üzere toplam 18 maçın hepsinde 90 dakika oynadı ve 1620 dakika sahada kaldı.
- Spor
- 20.11.2018
- Gazete
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