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geri döndü!

’da uzun süredir sakat olan Brezilyalı yıldız futbolcu dün yapılan idmanda, takımla birlikte çalıştı...

Fernando geri döndü!
Galatasaray'da Fatih Terim, futbolcularının birer birer sakatlanmasıyla kara kara düşündürürken dün sevindirici bir haber geldi. Sakatlığı geçen Fernando Reges dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Bu durum Fatih Terim'i oldukça sevindirdi. Sambacı yıldızın Konyaspor maçında oynaması bekleniyor. Nagatomo ve Eren ise takımdan ayrı çalıştı.

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