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’ye 3 teklif birden

Terim’in gözdesi olan genç forvetin talipleri her geçen gün artıyor.

Aliou Badji’ye 3 teklif birden
Scout ekibinin önerisiyle 'ın transfer gündemine gelen ve 'in büyük beğenisini kazanan 'ye teklif yağıyor. ekibi Djurgarden'de forma giyen 21 yaşındaki forvete ve 'dan toplam 3 kulübün talip olduğu öğrenildi. Bu gelişmeler Badji'nin fiyatını da artıracak.
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