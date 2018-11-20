15 yaşında zirvenin 'Öncü'sü

Moto GP 3 Dünya Şampiyonası'nda özel davetle katıldığı sezonun son yarışını kazanan 15 yaşındaki milli motosikletçi Can Öncü, dünya basının da gündemine oturdu... İspanyol ve İtalyan medyası, Can'ın başarısını manşetlerine taşıdı.
El Mundo Deportivo, "Türk pilottan korkunç başarı, tarihi gün" başlığını attı. İtalyan La Gazetta dello Sport ise, "Türk genci dünyayı şaşırttı" ifadelerine yer verdi.
El Mundo Deportivo, "Türk pilottan korkunç başarı, tarihi gün" başlığını attı. İtalyan La Gazetta dello Sport ise, "Türk genci dünyayı şaşırttı" ifadelerine yer verdi.
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