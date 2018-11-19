Milli Takım'ın İsveç'e yenilerek C Ligi'ne düşmesi bardağı taşırdı. TFF Lucescu'nun yerine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i takımın başına getirmek için tüm hamleleri yapma kararı aldı. Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılması halinde milli takım ihtimali gündemdeki yerini koruyor. 2.5 milyon Euro ücreti ve kadro tercihleri sürekli tartışılan ve millileri küme düşüren Lucescu'nun artık hiçbir kredisi kalmadı. Sezon sonunda yapılacak TFF seçimlerini beklemek istemeyen Futbol Federasyonu Şenol Güneş için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.





TEKLİF YAPILACAK

TFF yetkilileri devre arasında Beşiktaş'la masaya oturarak Şenol Güneş için teklif yapmayı planlıyor. Siyah-Beyazlı takımdan sezon sonu ayrılma ihtimali çok güçlü olan Güneş için Beşiktaş Yönetimi ikna edilmeye çalışılacak. A Milli Takım'ı yeniden çalıştırmak istediğini her fırsatta yakın çevresiyle paylaşan Güneş'in yapılacak teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.



KARAR BİLDİRİLECEK

Beşiktaş Yönetimi'nin Şenol Güneş için yapılacak olan bir teklife bu kez hayır dememesi bekleniyor. Başkan Fikret Orman'ın Güneş'in önünü açmak için her türlü kolaylığı sağlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada TFF yönetimin Lucescu ile de görüşerek kararı kendisine bildireceği ve Rumen hocayla yolların ayrılacağı gelen bilgiler arasında.